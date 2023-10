Formel-1-Gerücht: Stoffel Vandoorne vor Formel-1-Aus?

Die Saison 2018 gestaltet sich für Stoffel Vandoorne schwierig, seit dem vierten WM-Lauf von Baku konnte der Belgier im McLaren keine Punkte sammeln. Mit acht Zählern rangiert er nach den ersten zwölf WM-Läufen auf dem 16. Tabellenrang, während sein routinierter Teamkollege Fernando Alonso mit 44 Punkten den neunten Zwischenrang belegt.

Zuletzt kämpfte der 26-Jährige über mehrere Rennwochenenden mit seinem Chassis, an dem irgendetwas offensichtlich nicht stimmte. «Wir sehen das deutlich in den Daten, irgendetwas stimmt mit seinem Auto nicht», bestätigte etwa auch Alonso, der die zuletzt sehr enttäuschenden Ergebnisse seines Stallgefährten nicht überbewerten wollte.

Das Team aus Woking gab Vandoorne für das jüngste Kräftemessen auf dem Hungaroring ein neues Chassis, doch ein Getriebeproblem verhinderte, dass er die Zielflagge sah. Dennoch betont McLaren-Oberhaupt Zak Brown, dass dies ein Zeichen für die moralische und technische Unterstützung sei, die Stoffel beim britischen Traditionsrennstall erfahre. headtopics.com

Im Gespräch mit den Kollegen von «La Derniere Heure» kommentierte der Amerikaner auch das jüngste Gerücht, Vandoorne werde bereits nach der Sommerpause nicht mehr im McLaren sitzen und ausgerechnet ab seinem Heimspiel auf dem belgischen Circuit de Spa-Francorchamps durch den talentierten McLaren-Nachwuchspiloten Lando Norris ersetzt werden.

Brown erklärte auf die Frage, ob ein Fahrertausch möglich sei: «Das ist unwahrscheinlich.» Und auf Nachfrage, ob er das ausschliessen könne: «Es ist sehr unwahrscheinlich.» Ein klares Dementi klingt anders. Der McLaren-Geschäftsführer bestätigt denn auch, dass man auch mit anderen Fahrer spreche, gleichzeitig betont er, dass dies zu diesem Zeitpunkt der Saison normal sei. headtopics.com

