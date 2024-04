Formel 1: Ferrari gegen Verstappen, Machtkampf bei Red Bull

📆 02.04.2024 16:06:00

Sport Nachrichten

In der Formel 1 elektrisiert die Fans vor dem 4. WM-Lauf in Japan (Sonntag, 7. April 2024, 7 Uhr, Sky) vor allem die Frage, ob Ferrari dem zuletzt in Melbourne erstmals seit 43 Rennen ausgefallen Weltmeister Max Verstappen (26) erneut ein Schnippchen schlagen kann. Aber auch die Spekulationen um dessen mögliche Flucht von Red Bull durch den weiterhin tobenden Machtkampf um Teamchef Christian Horner (50) bleiben spannend. Der beeinflusst auch die Fahrer-Frage bei Mercedes und die Zukunft von Mick Schumacher (24). Wieder Unruhe bei Red Bull Der Stunk im Bullenstall hatte sich nach den beiden Doppelsiegen in Bahrain und Saudi-Arabien gerade gelegt. Doch der Motorschaden an Verstappens Boliden und das Treuebekenntnis des thailändischen Mehrheitseigners Chalerm Yoovidhya (73) zu Horner rissen die Wunden wieder auf. Mehr noch: Der Milliardär will den in die Schmuddelfoto-Affäre verwickelten Teamchef tatsächlich zum „Superbullen“ und Chef von Geschäftsführer Oliver Mintzlaff (48) machen

