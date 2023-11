Formel-1-Fahrer kritisieren Transfer von Las Vegas nach Abu Dhabi

Wie die Formel-1-Fahrer den Transfer von Las Vegas nach Abu Dhabi erlebt haben und warum sie sich gegen Triple-Header am Ende der Rennsaison aussprechen, nachdem sie für das letzte Rennwochenende der Saison 2023 von Las Vegas in Nordamerika nach Abu Dhabi in den Mittleren Osten gereist sind. Tenor: Gerade am Ende eines langen Jahres müsse dergleichen nicht mehr sein.Mercedes-Fahrer George Russell etwa findet einen so großen Transfer"ziemlich hart".

Ihm sei der ganze Irrsinn dieser Kalenderplanung anschaulich vor Augen geführt worden, als sein Flug nach Dallas umgeleitet worden sei."Pierre und ich sind zusammen gereist. Und so fanden wir uns um drei Uhr nachts in einem 24-Stunden-Imbiss wieder und hatten Frühstück!" Gasly und Russell waren nach Las Vegas aber nicht die einzigen Formel-1-Protagonisten, die Schwierigkeiten hatten, die innere Uhr neu zu justieren. McLaren-Fahrer Oscar Piastri etwa hatte"den Eindruck, die Zeit vergeht ganz schnell", weil die Zeitverschiebung"praktisch einen Tag" kost





