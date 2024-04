Formel 1: Das Problem des Überholens seit 2022

Pirelli-Sportchef Mario Isola und Frederic Vasseur von Ferrari erklären, warum das Überholen in der Formel 1 seit 2022 wieder so schwierig geworden ist. Die neuen Ground-Effect-Regeln der Formel 1 sollten es den Autos ermöglichen, einander besser zu folgen. Jedoch führen die Verbesserungen am Abtrieb der Autos und die zunehmende Beherrschung von Outwash-Designs zu einem gestörten Luftstrom für die Verfolger, was Zweikämpfe viel schwieriger macht.