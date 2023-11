Formel-1-Comeback Hockenheim: Frühbucher profitieren!

Der Clou dabei: Der Besucher hat dennoch die Möglichkeit, freitags beim Hopping die Perspektive zu wechseln. Der Zugang zu den Stehplatz-Bereichen rund um die Strecke ist das gesamte Wochenende im Ticket inbegriffen. Dies ist ein grosses Plus für alle Fans, die sowohl die Action im brodelnden Motodrom als auch Highspeed live erleben möchten. Ausserdem bietet das Rahmenprogramm wie gewohnt viele Fan-Highlights auf und neben der Strecke an.

Georg Seiler, Geschäftsführer der Hockenheim-Ring GmbH, ist vom Event-Charakter der Formel 1 überzeugt: «Mit Interesse verfolge ich die Rennen der laufenden Saison. Die technische Weiterentwicklung und Änderungen im Reglement haben zu einem positiven Trend geführt. Spannende, chancengleiche Positionskämpfe begeistern die Zuschauer rund um die Welt – der Mythos Formel 1 lebt! Die Neuerungen werden angenommen und bescheren ein Live-Erlebnis besonderer Art.

