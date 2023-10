Formel 1: Bewertung der Fahrer nach dem Rennen

Logan Sargeant (5): Nicht jeder in der Redaktion ist mit der 5 einverstanden, weil sein Rennen gar nicht so schlecht war. Aber: Im Qualifying hat er keine einzige (legale) Rundenzeit setzen könnten und sich damit eigentlich schon alle Chancen verbaut. Der Abstand auf den Teamkollegen war zudem wieder zu groß.Lance Stroll (5): Auch hier keine Einigkeit in der Redaktion, aber der Mehrheit waren das erneute Q1-Aus und der 17.

Valtteri Bottas (3): Fuhr kein gutes Rennen, aber zumindest ein solides, wenn man von der Strafe mal absieht. Die können wir übrigens nicht so ganz nachvollziehen. Hatte zudem Pech mit der roten Flagge, weil er unmittelbar zuvor an der Box war. P9 im Qualifying ebenfalls ordentlich.Pierre Gasly (3): Holte keine Punkte, war aber eigentlich schneller als der Teamkollege.

Verletzter Fahrer verpasst Rennen - Zweiter Fahrer für das Team?Ein Fahrer verpasst aufgrund einer Verletzung ein Rennen und das Team überlegt, einen zweiten Fahrer ins Team zu nehmen. Die Disqualifikation von Hamilton und Leclerc sorgt für Unmut und es wird eine Veränderung gefordert. Weiterlesen ⮕

Deutsche Fahrer für internationale Rennen bekanntgegebenDer Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) hat die Fahrer für die Qualifikation zum Speedway-GP 2021 und zur Speedway-EM 2020 bekanntgegeben. Die deutschen Fahrer wurden basierend auf ihren Leistungen in der Deutschen Meisterschaft 2019 ausgewählt. Zudem wurden Martin Smolinski und Valentin Grobauer für die Qualifikationsrennen zur EM und WM nominiert. Lukas Fienhage verzichtet aufgrund seiner Teilnahme am Langbahn-GP auf einen Startplatz in der U21-Weltmeisterschaft. Stephan Katt, Bernd Diener, Max Dilger und David Pfeffer wollen sich für den Langbahn-Grand-Prix-Challenge qualifizieren. Weiterlesen ⮕

Leclerc verdient Fahrer des Tages nach starkem Rennen in SilverstoneCharles Leclerc hat beim Grossbritannien-GP eine herausragende Leistung gezeigt und verdient den Titel Fahrer des Tages. Trotz Motorproblemen und dem starken Tempo von Lewis Hamilton konnte der Ferrari-Fahrer den zweiten Platz erreichen. Ross Brawn, der Formel-1- Sport chef, lobt Leclerc für seine Leistung und betont, dass er uns daran erinnert hat, wie gut er ist. Weiterlesen ⮕

Deutscher Fahrer gewinnt Rennen trotz VerletzungEin deutscher Fahrer hat trotz einer Verletzung das Rennen gewonnen. Im ersten Lauf hatte er einen guten Start und beendete das Rennen auf dem zweiten Platz. Im zweiten Lauf hatte er Probleme und verletzte sich am Knie. Trotzdem konnte er das Rennen beenden und hat keine Punkte in der Meisterschaft verloren. Er freut sich auf die nächste Runde. Weiterlesen ⮕