Forderung nach Schnittstelle der Patientenportale zur ePA

Der Bundesverband Gesundheits-IT fordert in einem Positionspapier eine Schnittstelle der Patientenportale zur ePA. Derzeit fehlt die gesetzliche Grundlage, wie auch die technische Möglichkeit.Schulterschluss oder Rivalität der Berufsgruppen? Der hausärztlich tätige Internist Dr. Andreas Rahn setzt sich im Podcast für eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Praxen und Apotheken ein und beschreibt den Alltag der Zusammenarbeit vor Ort.

Die Ärzte Zeitung hat bei ihren Leserinnen und -Lesern nachfragt – und jede(r) Achte gab an: Ja, das kommt hin.In NRW ist die Zahl der Organspenden besonders drastisch zurückgegangen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann betonte in einem Medienbericht die Dringlichkeit für eine Reform der Widerspruchslösung.Ein Chefarzt aus Pforzheim soll in über 1000 Fällen Abrechnungen fingiert und dadurch mehr als eine Million Euro kassiert haben.

GdP-Chef fordert Sondervermögen Innere SicherheitFinanzminister lehnt Forderung der Gewerkschaft der Polizei nach einem Sondertopf für die Innere Sicherheit ab Weiterlesen ⮕

Herausforderungen bei der Befreiung von Geiseln und der Niederschlagung der HamasRichard Kemp, ein ehemaliger britischer Offizier, spricht über die Herausforderungen bei der Befreiung von Geiseln und der militärischen Niederschlagung der Hamas. Er betont die Bedeutung von zuverlässigen Informationen und Aufklärung. Weiterlesen ⮕

Der Totengräber und der Mord in der KryptaIn Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts ermittelt Inspektor Leopold von Herzfeldt in einem mysteriösen Mordfall, der mit dem Glauben an Geister und dem Verschwinden von Kindern zusammenhängt. Ein spannender und leicht gruseliger Mix, der das verschrobene Wien der Zeit widerspiegelt. Weiterlesen ⮕

Tesla veröffentlicht offizielle Schnittstelle für freie Software-EntwicklerDrittanbieter, die zusätzliche Software für Teslas Elektroautos anbieten, können nun auf eine offizielle API-Dokumentation zugreifen, um mit der Tesla-Software zu kommunizieren. Weiterlesen ⮕

Auf Augenhöhe mit Tesla: Wie BYD Auto zu einem der innovativsten Unternehmen der Welt wurdeDer Automobilhersteller BYD Auto gehört in China zu den Marktführern. Mit innovativen Produkten und einem auf Elektromobilität ausgerichtetem Geschäftskonzept will der chinesische Hersteller weltweit seinen Marktanteil erhöhen. Weiterlesen ⮕

Partielle Mondfinsternis am WochenendeBei einer partiellen Mondfinsternis kreuzt der Erdtrabant nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde zum Vollmond-Zeitpunkt die Erdbahn und tritt teilweise in den Kernschatten der Erde ein. Dieses Schauspiel begann am Samstag gegen 21.35 Uhr. Zum Höhepunkt der Mondfinsternis gegen 22.14 Uhr verdunkelte der Erdschatten sechs Prozent der Mondoberfläche. Um 22.53 Uhr verließ der Mond den Kernschatten der Erde wieder. Weiterlesen ⮕