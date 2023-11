Förderung für Presseunternehmen in Deutschland scheitert trotz Einfluss der Verlagslobbyisten

In den Jahren 2019 bis 2021 arbeitete die Große Koalition an einer Förderung für Presseunternehmen in Deutschland. Heikel war das Vorhaben von Anfang an, am Ende wurde es für das damalige Regierungsbündnis aus Union und SPD zu einem Fiasko. Der BundesrechnungshofHeute können wir dank umfangreicher interner Dokumente aus dem damaligen Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) erstmals im Detail nachvollziehen, wie kopflos die GroKo bei dem Vorhaben agierte.

Für diese Recherche haben wir zahlreiche E-Mails, Entscheidungsvorlagen und Gesprächsnotizen aus den Jahren 2020 und 2021 ausgewertet. Wir haben die Dokumente auf eine „Wir tun alles, um die Belange der Verlagsbranche so gut wie möglich zu berücksichtigen“, heißt es in einem bislang unveröffentlichten Brief eines Staatssekretärs an einen Verlegerverband. Genutzt hat es am Ende nichts. Die Akten zeigen eindrucksvoll, wie groß der Einfluss der Verlagslobbyisten auf die Bundesregierung in der Sache war – und wieso das Vorhaben trotzdem scheitert





🏆 21. netzpolitik_org » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutschland gegen Forderung nach humanitärer Waffenruhe für GazaLuxemburg: Deutschland lehnt die EU-Forderung nach einem sofortigen humanitären Waffenstillstand für den Gazastreifen ab. Bei einem Treffen mit Amtskollegen in Luxemburg, sprach Außenministerin Baerbock von einer 'Quadratur des Kreises'.

Herkunft: BR24 - 🏆 21. / 61,6 Weiterlesen »

Deutschland verzichtet weiter auf Forderung nach Waffenruhe in GazaBerlin - Deutschland will auf eine Forderung nach einer Waffenruhe im Gazastreifen weiter verzichten. Eine Waffenruhe würde einseitig der Hamas nützen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 21. / 61,6 Weiterlesen »

Deutschland gewinnt gegen Dänemark beim Deutschland CupMünchen (ots) - Richtig guter Auftakt für das DEB-Männer-Team beim Deutschland Cup. Gegen Dänemark gewinnt Deutschland mit 4:1. Das Spiel ist lange auf Augenhöhe, aber in den letzten 7 Minuten erzielen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 21. / 61,6 Weiterlesen »

Deutschland verliert gegen Finnland beim Deutschland CupEishockey-Torhüterin Chiara Schultes hat sich ihr Nationalmannschaft-Debüt ganz anders vorgestellt. Am Samstag wartet beim Deutschland Cup der nächste Top-Gegner.

Herkunft: nwnews - 🏆 21. / 61,6 Weiterlesen »

Deutschland gewinnt Auftaktspiel beim Deutschland Cup gegen DänemarkLange Zeit hat die deutsche Nationalmannschaft zum Auftakt des Deutschland Cups einige Probleme. Ein junger Torhüter rettet die DEB-Auswahl mit starken Paraden.

Herkunft: express24 - 🏆 21. / 61,6 Weiterlesen »

QIX Deutschland: Hannover Rück rechnet für 2024 in Deutschland mit steigenden RückversicherungsDer QIX Deutschland legt am Mittwoch vor der heutigen Fed-Sitzung in den USA am Nachmittag um 0,7 % auf 14.540 Punkte zu.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 21. / 61,6 Weiterlesen »