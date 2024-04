Fordert unabhängige Fachkommission zur Überprüfung der Spendenpraxis beim Humboldt Forum

Fordert gemeinsam mit anderen Kulturwissenschaftlern von den politisch Verantwortlichen und vor allem von Kulturstaatsministerin Claudia Roth die Einsetzung einer unabhängigen Fachkommission zur Überprüfung der Spendenpraxis beim Humboldt Forum .

Diese Kommission, so heißt es in einer Pressemitteilung, solle prüfen, ob zu den Spendern für den Fassadenschmuck des Schlosses Personen „mit rechtsradikalen, antidemokratischen, geschichtsrevisionistischen, rassistischen oder antisemitischen Haltungen“ gehören. Das Schloss mit dem Humboldtforum sei „als wichtigster architektonischer Identitätskern der Berliner Republik“ zu bedeutend, „als dass auch nur der geringste Zweifel an der Provenienz der Gelder bestehen bleiben dürfte“

Fordert Unabhängige Fachkommission Überprüfung Spendenpraxis Humboldt Forum

