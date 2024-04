Fördermittel für Flächennutzungspläne und Heidebergturmsanierung übergeben

Infrastrukturminister Rainer Genilke hat heute dem Amt Schradenland für die Gemeinden Gröden, Großthiemig, Hirschfeld und Merzdorf im Landkreis Elbe-Elster Fördermittel für gemeinsame Flächennutzungspläne übergeben. Das Land stellt 373.800 Euro zur Verfügung. Außerdem hatte der Minister einen Lottomittelscheck über 20.000 Euro für die Sanierung des Heidebergturms in der Gemeinde Gröden im Gepäck.

Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf geplante 466.000 Euro. Die Gemeinden Gröden, Merzdorf, Hirschfeld und Großthiemig erhalten vom Land im Rahmen der Planungsförderung Förderbescheide mit insgesamt 373.800 Euro bis 2025.103.200 Euro für die Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Gröden einschließlich Projektmanagement

98.400 Euro für die Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Hirschfeld einschließlich ProjektmanagementDas Land Brandenburg stellt für 2023/2024 insgesamt 11,5 Millionen Euro zur Verfügung. Damit sollen die kommunale Bauleitplanung als Voraussetzung für eine integrierte städtebauliche Entwicklung der Städte und Gemeinden im Land Brandenburg weiter gefördert werden.

Infrastrukturminister Rainer Genilke Amt Schradenland Fördermittel Flächennutzungspläne Heidebergturmsanierung Landkreis Elbe-Elster

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



CityReport / 🏆 59. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Beeskow: Minister Guido Beermann übergibt Fördermittel für Stadtsanierung und Umgestaltung BahnhofsvorplatzGuido Beermann, Minister für Infrastruktur und Landesplanung, hat heute der Stadt Beeskow Fördermittel in Höhe von insgesamt 4,84 Millionen Euro für weitere

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Kyritz: Staatssekretär Genilke übergibt Fördermittel für Stadtsanierung und RadsportanlageRainer Genilke, Staatssekretär für Infrastruktur und Landesplanung, hat heute der Stadt Kyritz Fördermittel in Höhe von insgesamt 2,23 Millionen Euro für w

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Fördermittel gestrichen: Deutschlands einziges Long-Covid-Institut macht dicht2,5 Millionen Deutsche sollen unter Long Covid leiden. Der Leidensdruck ist hoch, Behandlungsmethoden sind bisher überschaubar. Jetzt muss das einzige Long-Covid-Institut schließen.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Viel Lob für die Kulturmenschen aus FürstenbergDie Kulturscheune in Fürstenberg blickt auf drei ereignisreiche Jahre zurück und freut sich über weitere Fördermittel.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Steffi Lemke und Axel Vogel übergeben Fördermittel in der Lausitz - BMUV-PM: BMUV unterstützt Bildung und Beteiligung für nachhaltigen Strukturwandel in Cottbus und VetschauBundesumweltministerin Steffi Lemke hat heute gemeinsam mit dem brandenburgischen Umweltminister Axel Vogel zwei Vorhaben zum nachhaltigen Strukturwandel in Cot

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Minister Genilke eröffnet Spielplatz in Schönewalde-GrauwinkelInfrastrukturminister Rainer Genilke hat den Spielplatz im Schönewalder Gemeindeteil Grauwinkel eingeweiht. Die in ehrenamtlicher Arbeit errichtete Spielstätt

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »