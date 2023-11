Ford plant Elektro-Crossover mit dem Namen Capri

In den USA gibt es bereits einen Explorer, das hiesige Modell unterscheidet sich aber bei Größe, Antrieb und Design deutlich von dem Riesen-SUV. Der danach startende Elektro-Crossover könnte Capri heißen, wird spekuliert. Zusammen mit dem neuen Puma hätte Ford dann drei bekannte Markennamen für seine europäischen Elektroautos in Verwendung. Wichtig sei, dass das Unternehmen mit der Umwidmung historischer Namen nicht nostalgische Stilmittel ankündige, erklärte Leenarts.

„Retro-Designs bringen uns nicht weiter. Es geht immer um eine völlig neue Interpretation: Das macht es interessant.“ Die Öffentlichkeit liebe es, dass Ford Marken in neue Gebiete bringe, weil sie eine „einzigartige Perspektive erschließen, die sonst niemand hat“. Während der Explorer für Europa ein mittelgroßes Modell im SUV-Look ist, kommt der mutmaßliche neue Capri nicht mehr als Sportcoupé, sondern als hochbeiniger SUV-Crossover mit zwei zusätzlichen Türen dahe

:

ECOMENTO_DE: Neuer Opel Vivaro bietet mit E-Antrieb bis zu 350 Kilometer ReichweiteOpel stellt den neuen Vivaro genauer vor. Es werden auch wieder Elektroauto -Versionen und eine Wasserstoff-Elektro-Ausführung angeboten.

Herkunft: ecomento_de | Weiterlesen »

GAMESTAR_DE: Neue Witcher- und Cyberpunk-Spiele: Das plant CD Projekt RedCD Projekt Red hat bereits weit in die Zukunft geblickt und plant neue Witcher- und Cyberpunk-Spiele. Es wird eine Fortsetzung zu Cyberpunk 2077 geben und fünf neue Witcher-Spiele. The Witcher 4 wird unter einem anderen Namen erscheinen und sich auf eine neue Hauptfigur konzentrieren.

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Shiba Inu seit Jahresstart im Plus, aber weit von Allzeithoch entferntDie Kryptowährung Shiba Inu hat sich als Meme-Coin und angeblicher 'Dogecoin-Killer' einen Namen in der Krypto-Community gemacht. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Milliarden US-Dollar gehört SHIB aktuell zu den Top 20 der größten Kryptowährungen (Stand: 15. November 2023).

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

ECOMENTO_DE: Elektroauto-Start-up Fisker plant weitere Modelle nach dem SUV OceanDas Elektroauto -Start-up Fisker will auf sein auch in Europa verfügbares Mittelklasse- SUV Ocean zeitnah weitere Modelle folgen lassen. Das Erstlingswerk wird vom Auftragsfertiger und Partner Magna in Österreich gebaut, auch für die weiteren E-Autos der Marke sind Fertigungskooperationen geplant. Fisker steht derzeit mit fünf traditionellen Autofirmen in Verhandlungen für Partnerschaften.

Herkunft: ecomento_de | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: General Motors plant eigenen Antrieb für Andretti in der Formel 1Der US-Konzern General Motors plant, einen eigenen Antrieb für das Formel-1-Team Andretti zu entwickeln. Dies unterstreicht die Ambitionen von Andretti, nicht nur als Privatteam, sondern mittelfristig als Werksteam in der Formel 1 anzutreten.

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: Hyundai plant den Bau des größten Elektroauto-Werks der Welt in UlsanDie Hyundai Motor Group plant den Bau des größten Elektroauto -Werks der Welt in Ulsan, um die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu bewältigen.

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »