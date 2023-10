Folgt Undav auf Guirassy?: In Stuttgart steht das nächste Tor-Phänomen bereit

Ab in die Kurve, lässiger Blick, beide Arme hoch und flexen. Den patentierten Bizeps-Jubel hat Deniz Undav schon perfektioniert. Wirklich lange mussten die Fans des VfB Stuttgart nicht darauf warten. Im ersten Bundesliga-Einsatz für die Schwaben legte er einen Assist auf, im zweiten Spiel gegen Darmstadt wirkte er dann allerdings etwas unbeholfen und versemmelte eine Großchance.

Diese hatte es aber in sich. Denn nach einer guten halben Stunde musste Stuttgarts Tor-Monster Serhou Guirassy mit muskulären Beschwerden am Oberschenkel runter. Später folgte die Diagnose: Der Nationalspieler Guineas wird wochenlang ausfallen. Ersatzkandidat Nummer eins ist der Mann, der Guirassy schon im Spiel gegen Union vertrat: Deniz Undav.Im Schatten der unglaublichen Guirassy-Serie kommt auch der Edeljoker auf einen grandiosen Wert.

Die Herkulesaufgabe, Guirassy adäquat zu ersetzen, wird der VfB aber wohl nur im Verbund mit Undav, Enzo Millot und Silas schaffen. Auch wenn die größte Hoffnung wohl auf den Schultern des Neuzugangs liegt.Den Karriereweg von Undav als ungewöhnlich zu bezeichnen, ist eigentlich eine massive Untertreibung. Der Deutsch-Türke spielte in der Jugend nur anfangs bei einem Top-Verein (Werder Bremen). headtopics.com

Weiter ging die Reise dann zu Brighton, die sich gerne als Abnehmer von Gilloise-Spielern anbieten. Der Hauptanteilseigner der Klubs ist die gleiche Person. Nach einer Saison (5 Tore in 22 Liga-Spielen) schnappte dann der VfB Stuttgart zu, der sein Offensivspiel variabler gestalten wollte.

Dabei ist ungewiss, wie lange er dem VfB erhalten bleibt. Die Sache ist so: Undav ist von Brighton & Hove an den VfB Stuttgart nur bis Saisonende ausgeliehen. Sein Vertrag beinhaltet aber eine Kaufoption. Nach Informationen des "Kicker" soll sich diese auf mehr als 12 Millionen Euro belaufen. Ob die Schwaben die Option ziehen werden, hängt wohl von mehreren Faktoren ab: Zum einen vom sportlichen Erfolg, der durch TV-Gelder die schwäbische Kasse auffüllen würde. headtopics.com

Weiterlesen:

ntvde »

VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß hofft auf baldige Rückkehr von Serhou Guirassy nach VerletzungStuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß hofft auf eine baldige Rückkehr des verletzten Toptorjägers Serhou Guirassy. Weiterlesen ⮕

Baden-Württemberg: Wer ersetzt Guirassy beim VfB Stuttgart?Die Aufgabe gegen das auswärtsstarke Hoffenheim ist für den VfB schwer genug. Ohne den verletzten Torjäger Guirassy wird sie nicht leichter. Eine Alternative liegt für Trainer Hoeneß besonders nah. Weiterlesen ⮕

Serhou Guirassy hält VfB Stuttgart in Atem - Top-Torjäger könnte bereits im Winter wechselnStuttgarts verletzter Toptorjäger Serhou Guirassy hat sich ins Rampenlicht geschossen. Schon im Winter könnte er weg sein. Weiterlesen ⮕

VfB Stuttgart: Deniz Undav strotzt vor SelbstvertrauenZwar muss der VfB Stuttgart mehrere Wochen auf Serhou Guirassy (27/Muskelverletzung im Oberschenkel) verzichten, doch auch sein Ersatzmann strotzt aktuell vor Selbstvertrauen – und hat sogar eine noch bessere Torquote als Super-Stürmer Guirassy selbst! Weiterlesen ⮕

Stuttgart: Ammoniak-Austritt in Stuttgart: Zwei Arbeiter verletztStuttgart (lsw) - Zwei Arbeiter sind am Freitag beim Verladen eines Ammoniakbehälters in Stuttgart verletzt worden. Beim Verladen sei es zu einem Weiterlesen ⮕

Hoeneß hofft auf Guirassy-Rückkehr in gut zwei WochenFußball-Bundesligist VfB Stuttgart hofft darauf, dass Topstürmer Serhou Guirassy nach seiner Muskelverletzung zum Heimspiel gegen Bo ... Weiterlesen ⮕