Folgt Sebastian Vettel bei Mercedes auf Lewis Hamilton ? Das Silberpfeil-Team will sich bei der Beantwortung der Frage nach dem neuen Fahrer für die Saison 2025 Zeit lassen. Die Mercedes -Suche nach einem Nachfolger von Lewis Hamilton geht weiter. Und so schnell wird es auch keine Entscheidung geben. "Wir haben noch keine Entscheidung getroffen", bestätigte Teamchef Toto Wolff am Freitag am Rande des Großen Preises von Japan (Sonntag, ab 7:00 Uhr).

Der Deutsche hatte zuletzt angedeutet, dass er sich ein Comeback vorstellen kann - wenn das "Gesamtpaket" stimmt. Dadurch wurde das schon länger kursierende Gerücht prompt wieder heißer. Grundsätzlich sei Vettel "jemand, den man nie ausschließen kann", sagte Wolff, die Erfolge des Ex-Weltmeisters seien "phänomenal" und manchmal tue einem Fahrer eine Pause auch "gut". Doch der Fahrermarkt sei "dynamisch" und es sei noch "viel zu früh" für eine Entscheidung. Wie die "Bild" berichtet, steht Vettel allerdings NICHT auf der Mercedes-Liste

