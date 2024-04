Folgen des IS-Terrors: Westen und Russland könnten sich verbünden

Der französische Verteidigungsminister und sein russischer Kollege haben miteinander telefoniert, nachdem die US-Geheimdienste den Kreml vor einem Anschlag mit über 140 Toten auf die Musikhalle nahe Moskau gewarnt haben.

Trotz der Niederlage in Syrien sind die IS-Terroristen weiterhin präsent und in der Lage, mit brutaler Gewalt zuzuschlagen. Der Westen und Russland haben nun die Möglichkeit, sich im Kampf gegen den gemeinsamen Feind zu verbünden.

