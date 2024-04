Flutkatastrophe in der Uralregion : Letzte Hoffnung Putin Die Zerstörungen im Hochwasser gebiet am Ural und in Südsibirien halten an. Auch Nordkasachstan ist betroffen, scheint aber besser gewappnet zu sein.MOSKAU taz | Das Wasser in der Borissogleb-Straße in der Altstadt von Orsk ist nach Tagen zurückgegangen. Geblieben sind Baumstämme, Äste, herumliegende Autoreifen, schiefe Zäune, umgeworfene Kühlschränke. Matsch ist überall.

Den politischen Schaden versucht die Gebietsverwaltung seitdem nur ungelenk zu begrenzen. Der Orenburger Gouverneur Denis Pasler verspricht Kompensationen und lässt kaum eine Gelegenheit aus, um den Stadt­be­woh­ne­r*in­nen mitzuteilen, dass es auch anderen Menschen auf der Welt nicht gut gehe. Hochwasser auch in Kasachstan In Südsibirien spitzt sich die Lage dagegen zu: Knapp 1.000 Kilometer nordöstlich von Orenburg überschwemmt der Fluss Tobol die Regionalhauptstadt Kurgan mit knapp 330.000 Ein­woh­ne­r*in­nen und die angrenzenden Ortschaften. Zwei Brücken hatte die Flut bereits zerstört.

