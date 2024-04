Flugzeugwrack in Tirol gefunden

Seit Samstag fehlt jede Spur von einer Cessna 172, die von Italien auf dem Weg nach Bayern war. Jetzt hat ein Polizeihubschrauber ein Wrack entdeckt.Drei Tage nach dem Verschwinden eines Kleinflugzeugs hat die Polizei in Österreich das Wrack der Cessna 172 im Hochgebirge entdeckt. „Es handelt sich um das Wrack der vermissten Maschine“, sagte der Leiter der Tiroler Luftfahrtbehörde, Klaus Hohenauer, der Deutschen Presse-Agentur.

Kurz zuvor waren die Überreste des Kleinflugzeugs auf dem Schrankar in Tirol in 2800 Metern Höhe von einem Polizeihubschrauber gesichtet worden. An Bord wurde der Pilot der Maschine tot aufgefunden. Weitere Opfer gab es nicht. Die Cessna 172 war laut „Tiroler Tageszeitung“ am Samstag in Rom mit Ziel Bad Wörishofen bei Augsburg gestartet. Nordöstlich von Sölden war der Funkkontakt aber um 11.45 Uhr abgerissen. Kurz zuvor hatte der deutsche Pilot nach Angaben der Zeitung per Notruf noch gemeldet, dass er mit seiner Cessna an Höhe verlier

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wie und warum Fanhilfen die Anhänger ihrer Klubs gegen die Polizei vertretenAn nahezu jedem Spieltag entstehen Konflikte zwischen Fußball-Fans und der Polizei. Unabhängige Fanhilfen nehmen eine Helfer- und Vermittlerrolle ein. Allein ihre Existenz markiert schon ein großes Problem im Umgang mit den Fans. Von Marc Schwitzky

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 71 Weiterlesen »

Sorge vor Anschlägen: Die Fußball-EM macht die deutsche Polizei nervösWie groß ist die Anschlagsgefahr bei der Europameisterschaft im Sommer? Interne Dokumente zeigen, wie sich die Behörden auf einen Ernstfall vorbereiten. Zumal sich Israelis oder Ukrainer noch qualifizieren können.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Sorge vor Terror und Sabotage: Die Fußball-EM macht die deutsche Polizei nervösWie groß ist die Anschlagsgefahr bei der EM im Sommer? Interne Dokumente zeigen nach SPIEGEL-Informationen, wie sich die Behörden auf einen Ernstfall vorbereiten. Zumal sich Israelis oder Ukrainer noch qualifizieren können.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Sölden (Tirol): Leichtflugzeug vermisst – Polizei schließt Unfall nicht ausDie Geschichte des Fliegens ist eine faszinierende Reise von den ersten Träumereien der Menschheit bis hin zu den technologischen Wunderwerken der Gegenwart. Schon im Altertum träumten Menschen davon, wie die Vögel am Himmel zu gleiten. Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Sölden (Tirol): Leichtflugzeug vermisst – Polizei schließt Unfall nicht ausDie Geschichte des Fliegens ist eine faszinierende Reise von den ersten Träumereien der Menschheit bis hin zu den technologischen Wunderwerken der Gegenwart. Schon im Altertum träumten Menschen davon, wie die Vögel am Himmel zu gleiten. Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Sölden (Tirol): Leichtflugzeug vermisst – Polizei schließt Unfall nicht ausDie Geschichte des Fliegens ist eine faszinierende Reise von den ersten Träumereien der Menschheit bis hin zu den technologischen Wunderwerken der Gegenwart. Schon im Altertum träumten Menschen davon, wie die Vögel am Himmel zu gleiten. Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »