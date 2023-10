Flugzeug kippt nach Landung plötzlich nach hinten

Schreckensmoment am John F. Kennedy International Airport in New York! Als die Passagiere nach der Landung gerade das Flugzeug verlassen wollten, machte dieses plötzlich einen Satz und kippte abrupt nach hinten um. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt – doch wie konnte das passieren? Wie unter anderem das Nachrichtenportal „cbsnews“ berichtete, ist es während der Entladung des Fliegers zu einer Gewichtsverlagerung gekommen.

Ein JetBlue-Sprecher sagte gegenüber CBS New York, dass das Flugzeug zur Inspektion aus dem Verkehr gezogen wurde. Panne nach der Landung: Falsche Entladung Grund für Vorfall? In einem offiziellen Statement heißt es: „Am Sonntag, dem 22. Oktober, landete der JetBlue-Flug 662 aus Bridgetown, Barbados, planmäßig auf dem New Yorker Flughafen JFK.

