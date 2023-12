Flugverkehr am Flughafen München wegen Eisregens eingestellt

– da kam die nächste Hiobsbotschaft: Wegen angekündigten Eisregens wird es am Dienstag erst mal wieder keine Starts und Landungen geben. Von Betriebsbeginn um 6 Uhr bis 12 Uhr mittags wird der Flugverkehr am Flughafen München komplett eingestellt. Sollte es in der Nacht wie angekündigt Eisregen geben, so sei ein sicherer Flugbetrieb am Morgen und am Vormittag unmöglich, teilte der Airport mit.

Mindestens 300 Starts und Landungen fallen am Vormittag aus Mindestens 300 Starts und Landungen der geplanten über 770 Flugbewegungen werden den Angaben zufolge ausfallen. Der Flughafen will die erste Tageshälfte dazu nutzen, die Betriebsflächen zu enteisen. Geplant ist, den Flugverkehr ab Mittag wieder anlaufen zulassen – allerdings müssten Passagiere weiterhin mit erheblichen Einschränkungen rechnen.Auch heute war der Flugbetrieb im Erdinger Moos stark eingeschränkt. Knapp zwei Drittel der geplanten Flüge fielen aus - 550 von 850 Flügen. Einschränkungen waren bis mindestens Mitte der Woche angekündig





BR24 » / 🏆 5. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Flugverkehr am Hamburger Flughafen wie geplant aufgenommenAm Hamburger Flughafen läuft der Betrieb wieder normal. Doch nach der Geiselnahme bleiben viele Fragen. Wie konnte es passieren, dass der Geiselnehmer die Absperrungen durchbricht?

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Flugverkehr am Hamburger Flughafen wie geplant aufgenommenAm Hamburger Flughafen läuft der Betrieb wieder normal. Doch nach der Geiselnahme bleiben viele Fragen. Wie konnte es passieren, dass der Geiselnehmer die Absperrungen durchbricht?

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Kriminalität: Flugverkehr am Hamburger Flughafen wie geplant aufgenommenHamburg - Wenige Stunden nach dem unblutigen Ende der Geiselnahme ist der Flughafen in Hamburg am Montagmorgen wie geplant in den Normalbetrieb

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Flugverkehr am Hamburger Flughafen wie geplant aufgenommenAm Hamburger Flughafen läuft der Betrieb wieder normal. Doch nach der Geiselnahme bleiben viele Fragen. Wie konnte es passieren, dass der Geiselnehmer die ...

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Flugverkehr am Hamburger Flughafen wie geplant aufgenommenAm Hamburger Flughafen läuft der Betrieb wieder normal. Doch nach der Geiselnahme bleiben viele Fragen. Wie konnte es passieren, dass der Geiselnehmer die Absperrungen durchbricht?

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Flugverkehr am Hamburger Flughafen wie geplant aufgenommenHAMBURG (dpa-AFX) - Wenige Stunden nach dem unblutigen Ende der Geiselnahme ist der Flughafen in Hamburg am Montagmorgen wie geplant in den Normalbetrieb gestartet. Gegen 6.00 Uhr waren die ersten Maschinen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »