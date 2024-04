Flugpassagiere am Flughafen Köln/Bonn gestrandet

Für Michael Nasaroff und seine Lebensgefährtin Beate Schimion sollte es ein Flug ins Urlaubsparadies Ägypten werden. Doch sie sind am Flughafen Köln/Bonn gestrandet. „Der Flug mit Nesma Airlines sollte am Samstagabend um 21 Uhr in Richtung Hurghada starten. Seitdem hängen wir am Abfluggate fest“, schildert Nasaroff am Sonntagnachmittag die Situation im Telefonat mit EXPRESS.de. „Und hier geht nichts! Die Lage ist katastrophal.

Du interessierst dich für weitere Flughafen-Themen? Hier lesen: Unglaubliche Funde am Flughafen Köln/Bonn – „das hatten wir noch nie“ „Die Maschine, ein Airbus A320, steht vor dem Gate, wir kommen nicht an unsere Koffer da diese in der Maschine sind und nicht herausgegeben werden“, ist der Kölner Nasaroff verzweifelt. Er würde gerne umbuchen, aber ohne das Gepäck sei das schwierig.

