Flughafen in Dubai wegen Unwetter vorübergehend geschlossen

📆 16.04.2024 23:29:00

Am Dienstag wurden zahlreiche ankommende Flüge umgeleitet. Der Flughafen in Dubai verkündete einen Ankunftsstopp und später eine schrittweise Wiederaufnahme des Betriebs. Auch die Zufahrtsstraßen zum Flughafen waren überschwemmt. Die Schulen in den Vereinigten Arabischen Emiraten blieben wegen der Unwetter geschlossen.