Flughafen Hahn erweitert Winterflugplan um zwei neue Ziele

DER INTERNATIONALE PREIS FÜR INNOVATIONEN - Der Crystal Cabin Award ist DER internationale Preis für Innovationen im Bereich Flugzeugkabine.

Winterflugplan am Flughafen Köln/Bonn mit neuen VerbindungenAb Sonntag gilt am Flughafen Köln/Bonn der neue Winterflugplan mit 24 Airlines und insgesamt 76 Zielen in 32 Ländern. British Airways kehrt mit zwölf wöchentlichen Flügen nach London-Heathrow zurück. Weiterlesen ⮕

Winterflugplan am Flughafen Berlin BrandenburgDer Winterflugplan am Flughafen Berlin Brandenburg bietet Reisenden ab dem 30. März 2024 eine Auswahl von 130 Destinationen in 52 Ländern. Beliebte Ziele sind europäische Metropolen wie Amsterdam, Zürich, Paris, Wien und London. Es gibt auch neue Langstreckenverbindungen nach Miami und Dubai sowie Verbindungen zu sonnigen Zielen in Ägypten. Weiterlesen ⮕

Wütender Mob stürmt Flughafen in Dagestan auf der Suche nach jüdischen PassagierenHunderte vorwiegend junge Männer haben einen Flughafen in Dagestan gestürmt, offenbar auf der Suche nach jüdischen Passagieren. Die Ausschreitungen haben einen antisemitischen Hintergrund und sind auf den Gaza-Konflikt zurückzuführen. Weiterlesen ⮕

Eurowings stationiert im Winterflugplan ein Flugzeug am Hannover AirportEurowings wird im Winterflugplan eine Maschine am Hannover Airport stationieren. Dadurch bietet die Lufthansa-Tochter jeweils zwei wöchentliche Flüge nach Gran Canaria, Teneriffa und Hurghada. Mit dem Wechsel zum Sommerflugplan will Eurowings ein zweites Flugzeug in Hannover stationieren und weitere Ziele ins Programm aufnehmen. Tuifly stationiert ein fünftes Flugzeug in Hannover. Neben den bestehenden Verbindungen gibt es ab dem 6. November eine neue Direktverbindung nach Agadir, die immer montags angeboten wird. Weiterlesen ⮕