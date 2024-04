Flugbegleiterin behauptet, den Charakter von Passagieren anhand ihrer Schuhe ablesen zu können

Eine Stewardess einer amerikanischen Fluggesellschaft behauptet, sie könne den Charakter und das Verhalten von Passagiere n allein an deren Schuhe n ablesen. Zeigt her eure Füße … Eine Flugbegleiterin von Spirit Airlines behauptet auf TikTok, sie könne das Verhalten und sogar die Hygienegewohnheiten von Passagiere n allein anhand ihrer Schuhe vorhersagen.

In einem Clip erklärt Cheryl Killough, sie könne am Schuhwerk der Passagiere erkennen, ob jemand „süß“ sei, „zwei oder drei Bier getrunken“ oder vor dem Flug geduscht habe. Killough veranschaulicht dies anhand verschiedener Schuhmodelle. Weiße New-Balance-Turnschuhe assoziiert sie zum Beispiel mit einem älteren Mann, der wahrscheinlich seit acht Jahren nicht mehr geflogen ist, aber trotzdem „der netteste Mensch ist, den sie je getroffen hat“. Jemand mit Slip-On-Schuhen hingegen, so Killough, hätte am Flughafen schon mehrere Biere getrunke

Flugbegleiterin Passagiere Schuhe Verhalten Hygienegewohnheiten

