Flüchtlingsstrom nach Renk im Südsudan

Das Städtchen Renk im Südsudan ist für viele ein Ort der Hoffnung. Wer es hier herschafft, ist erst einmal sicher. Die kleine Siedlung liegt weit draußen in der Provinz, am Ostufer des Weißen Nils, zwischen grünem Weideland, Hirsefeldern und Trockensavanne. Rund 70.000 Menschen lebten hier bislang.

Manche schlagen hier einfache Behausungen auf, am Grenzübergang gibt es eine improvisierte Klinik. Andere ziehen weiter, viele sind erschöpft, verzweifelt, hungrig.Knapp drei Monate dauern die Gefechte im Sudan bereits an.

