Flüchtlingsrat Niedersachsen fordert Aufklärung nach tödlichen Polizeischüssen

Nach den tödlichen Polizeischüsse n auf einen Mann im niedersächsischen Nienburg fordert der Flüchtlingsrat Niedersachsen Aufklärung . Das geht aus einer Stellungnahme des Flüchtlingsrats von Donnerstag hervor. Der 46 Jahre alte Mann war am Samstag in der nordwestlich von Hannover gelegenen Stadt von Polizisten getötet worden, nachdem er sie zuvor mit einem Messer angegriffen haben soll. Behörden ermitteln gegen 14 Beamte, die an dem Einsatz beteiligt waren.

Der genaue Ablauf des Polizeieinsatzes ist derzeit noch unklar

Polizeischüsse Flüchtlingsrat Niedersachsen Aufklärung Nienburg Polizeieinsatz

