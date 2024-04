Flottenkunden fehlen Auswahl bei Elektroautos

Flottenkunden fehlt laut einer Analyse bei Elektroautos die Auswahl . Rund 61 Prozent der Fuhrparkverantwortliche n in Unternehmen halten das aktuelle Angebot nicht für ausreichend. Das geht aus einer Umfrage der Marktbeobachter von Dataforce hervor. Bei großen Flotten mit mehr als 49 Pkw kritisieren 75 Prozent die aktuell fehlende Modellvielfalt . Vermisst werden vor allem erschwingliche Fahrzeuge in der Kompakt- und Mittelklasse .

Keinen Mangel nehmen die Flottenmanager in der Oberklasse und bei SUV wahr. Unzufrieden sind fast drei Viertel der Fuhrparkverantwortlichen zudem mit der Praxisreichweite von elektrischen Autos. Nur 27 Prozent halten diese für ausreichend. Im Schnitt werden rund 500 Kilometer tatsächliche Reichweite gefordert. 43,5 Prozent der Gewerbekunden haben ihr Wunsch-Elektroauto-Modell bei einer Marke gefunden, die sie vorher in ihrem Unternehmen nicht genutzt habe

Flottenkunden Elektroautos Auswahl Fuhrparkverantwortliche Unternehmen Modellvielfalt Kompaktklasse Mittelklasse Oberklasse SUV Praxisreichweite Gewerbekunden Marke

