Florian Wirtz zaubert mit magischem Solo-Lauf

Florian Wirtz kuschelte sich tief in seine Winterjacke ein, drehte die gewohnte Ehrenrunde und verschwand wortlos in der Kabine. Die Lobeshymnen übernahmen nach seiner Zaubershow andere. 'Weltklasse', 'überragend' - einfach nicht zu verteidigen. Mit seinem magischen Solo-Lauf zum 1:0 erinnerte der Ballkünstler an legendäre Treffer von Lionel Messi, Diego Maradona oder Augustine 'Jay-Jay' Okocha.

Wirtz verwandelte die BayArena in eine Zirkus-Manege, ließ seinen Gegenspieler Nicolas Höfler wie einen Amateurkicker aussehen und gleich dreimal ins Leere rutschen. Mit dem 14. Ballkontakt in einem einzigen Dribbling streichelte er den Ball mit links ins lange Eck. 'Überragend, so macht er das auch mit mir im Training', sagte Bayer-Keeper Lukas Hradecky: 'Heute war er weltklasse, das war der Dosenöffner. Wenn er so spielt, ist er kaum zu stoppen.

