Florian Silbereisen besucht Kinderhospiz Luisenhaus in Magdeburg

„Es ist ein sehr fröhlicher Ort, obwohl hier das Schicksal tagtäglich manchmal sehr, sehr grausam zuschlägt!“In Magdeburg treffen wir einen Florian Silbereisen , dem mal nicht ständig das Lachen ins Gesicht geschrieben steht. Der Besuch im Kinderhospiz Luisenhaus fällt dem sonst immer so fröhlichen Entertainer sichtlich schwer. Doch es ist ihm auch ein Herzensanliegen, wie oben im Video sehr deutlich wird.

Florian Silbereisen revanchiert sich für Überraschung in seiner Show „Es war der emotionalste Moment, den ich jemals in der Show hatte“, erinnert sich Florian Silbereisen an die ARD-Sendung zu seinem 20-jährigen Bühnen-Jubiläum zurück. Dort wurde der Schlagerstar im März 2024 von einer Delegation des Kinderhospiz Luisenhaus in Magdeburg überrascht und hatte Tränen in den Augen. Florian Silbereisen ist schon seit langer Zeit Schirmherr des Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftungen und setzt sich für sterbenskranke Kinder ei

