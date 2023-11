Florian Alt über Spätbremser und Bummler

Ende der Gegengerade war Alt auf einen langsam fahrenden Kollegen aufgelaufen. «Und ich selber war in der Runde auch etwas spät dran», gibt Alt zu. Zwei Umstände, die dann für Alt zum Sturz führten, den er aber bis auf eine leichte Hautabschürfung schadlos überstanden hat. «Wir haben meine Daten angeschaut», erklärt Alt. «Ich bin das normal Programm gefahren. Ich habe gesehen, dass am Ende der Gegengerade jemand langsam unterwegs ist.

Alt bewies dann auf seiner Yamaha artistisches Talent. Das einklappende Vorderrad konnte er noch abfangen. Doch beim anschliessenden Highsider war es dann zu spät. «Aber bei der Fahrerbesprechung werde ich das Thema ansprechen», plant Alt. «Ich finde es völlig okay, wenn ein Fahrer wartet. Aber eben nicht an der Stelle. Denn dann kann man solche Unfälle vermeiden. Ich war auf einer schnellen Runde und vielleicht ein bisschen spät dran. Ich habe ja gebremst.

