Flixbus-Unfall: Chef gibt Opfern Mitschuld am eigenen Tod

Der Doppeldecker-Flixbus mit 54 Menschen an Bord war am 27. März auf der A9 von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gestürzt. Vier Menschen starben. Der Chef des Unternehmens, das die Fahrt für Flixbus bedient hat, gibt nun den Opfern Mitschuld am eigenen Tod. Pavel Steiner: „Wenn die Leute sich angeschnallt hätten, wären alle noch am Leben“ Knapp eine Woche ist seit dem schweren Busunglück auf der A9 bei Leipzig vergangen. Die Ursache für den Unfall ist noch immer unklar.

„Es ist eine unglaubliche Tragödie. Wir hatten einen erfahrenen Mann am Steuer, der Bus war der modernste, den es gibt, der TÜV vom Januar dieses Jahres und trotzdem gab es vier Tote“, sagte Umbrella-Chef Pavel Steiner der Bild. Der ehemalige Fußballer meint, dass die Todesfälle hätten verhindert werden können. „Es ist schlimm, aber ich muss es sagen: Wenn die Leute sich angeschnallt hätten, wären alle noch am Lebe

Bus-Chef gibt Flixbus-Opfern Mitschuld: „Wären alle noch am Leben"Auf der A9 ist es zu einem tödlichen Unfall mit einem Flixbus gekommen. Dabei wurden mehrere Menschen getötet. Weitere erlitten Verletzungen.

