Flaschenpost nach 19 Jahren gefunden

Nach dem verheerenden Orkan am vorletzten Oktoberwochenende machten Dirk (55) und Maria Capdepon (47) am Sonntagfrüh zwischen den Trümmern des Campingplatzes Karlsminde eine Entdeckung: Zwischen zerstörten Wohnwagen und Sturmflut-Treibgut lag eine fest verschraubte Plastikflasche...Darin fand sich ein Zettel mit einer Nachricht: „Wer diese Flaschenpost bekommt dem wünsche ich viel Glück“, dazu ein gezeichneter Halloween-Kürbis, eine Adresse plus Telefonnummer: „Bitte rufen sie an“. Verfasst wurde der Text am 26. 10. 2004, der Absender heißt ausgerechnet Michel Sturm, damals neun Jahre alt.19 Jahre später, fast auf den Tag genau, wurde die Flaschenpost von der Sturmflut an Land geworfen, kurz vor Halloween – Zufälle gibt's!Maria Capdepon über den Fund: „Es war ein absoluter Glücksmoment an diesem schrecklichen Tag.“ Und weiter: „Es ist einfach unglaublich, unser Camper blieb unversehrt, einer der wenigen auf den Campingplätzen, der trocken blieb. Die Post brachte uns Glück!“Der Absender der Flaschenpost war mindestens genauso erstaunt. „Ich habe damit überhaupt nicht mehr gerechnet, ich war völlig überrascht.“ Michel Sturm ist mittlerweile 28 Jahre alt, engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Schilksee (bei Kiel) und half bei den Aufräumarbeiten mit, den der Sturm hinterlassen hatt Weiterlesen:

