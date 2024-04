Fit bleiben: Diese simplen Routinen reichen aus

Wer lange fit bleiben will, muss sein Leben nicht grundlegend umkrempeln. Lesen Sie hier, welche simplen Routinen in Ihrem Alltag schon reichen. Es ist allgemein bekannt – Bewegung, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und einige weitere Dinge steigern das Wohlbefinden. Dennoch fällt es nicht immer leicht, diese Routinen in den Alltag zu integrieren.Es geht nicht nur um strenge Diäten und Kalorien-Defizite.

Damit Sie den ganzen Tag über Energie haben, müssen Sie die Aufnahme wichtiger Elemente - Kohlenhydrate, Fette und Proteine - im Auge behalten. Eiweiß zum Beispiel ist das Baumaterial des Körpers. Einige Proteine stellt der Körper selbst aus Aminosäuren her, andere müssen mit der Nahrung aufgenommen werden. Wie viel Eiweiß nehmen Sie im Durchschnitt täglich mit der Nahrung auf? Erkundigen Sie sich bei Ihrem Trainer oder Arzt, welche Tagesdosis für Ihren Körper richtig is

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Simple Routinen: Wenn Sie 5 einfache Dinge machen, leben Sie 10 Jahre längerSchon Kleinigkeiten helfen, Ihren Körper lange fit zu halten. Lesen Sie hier, welche Routinen Ihr Leben länger lebenswert machen.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Fitness-Test: Diese fünf Übungen zeigen Ihnen, wie fit Sie sindFür diese Fitness-Tests brauchen Sie keine Geräte und sie dauern nicht lange. Aber sie zeigen Ihnen, wie gut Ihre Beweglichkeit, Ausdauer und Kraft sind.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Tanken: Diese Symbole sollten Sie nicht übersehen, sonst schaden Sie Ihrem AutoUm beim Tanken keinen Fehler zu machen, gibt es schon seit einigen Jahren neue Symbole. Diese sollten unbedingt beachtet werden.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Tanken: Diese Symbole sollten Sie nicht übersehen, sonst schaden Sie Ihrem AutoUm beim Tanken keinen Fehler zu machen, gibt es schon seit einigen Jahren neue Symbole. Diese sollten unbedingt beachtet werden.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Ökonomische Effekte von Arbeitskämpfen: Diese vier Fakten sollten Sie kennen, wenn Sie sich über Streiks ärgernStreik, das ist: Zwei Seiten streiten sich um Geld, und am Ende ärgert sich der unbeteiligte Dritte. Tatsächlich profitiert aber auch die Allgemeinheit.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Wenn Sie Bluthochdruck vermeiden wollen, müssen Sie diese Lebensmittel essenFast jeder dritte Deutsche leidet an Bluthochdruck. Das kann viele schwere Folgen haben, doch mit einer gesunden Ernährung können Sie das vermeiden. Worauf Sie achten müssen, verraten jetzt die Experten der Deutschen Hochdruckliga.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »