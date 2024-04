Fisker im Überlebenskampf

Der Überlebenskampf des E-Auto bauers Fisker setzt sich fort. Der Tesla -Konkurrent war kürzlich durch eine Vielzahl von Faktoren in finanzielle Schieflage geraten. So machen dem Elektroautohersteller der harte Wettbewerb und die schwächelnde Nachfrage nach E-Auto s zu schaffen. Die hohe Inflation sowie gestiegene Zinsen setzten das Unternehmen zusätzlich unter Druck.

Anfang März wurden die Probleme von Fisker so groß, dass sich das Unternehmen zur Ausgabe einer "Going concern"-Warnung gezwungen sah, in der der E-Autobauer Investoren informierte, dass es erhebliche Zweifel am weiteren Fortbestehen des Unternehmens gäbe. Zwar berichtete das Unternehme zwischenzeitlich, es befände sich in Gesprächen mit einem großen Autobauer über eine gemeinsame Produktion, wenig später wurde jedoch das Scheitern dieser Gespräche bekannt

