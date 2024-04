Fischtown Pinguins gewinnen zweites Halbfinal-Spiel der DEL-Playoffs

Den Fischtown Pinguins gelingt durch einen 3:2-Zittersieg in der Verlängerung in München der zweite Sieg im zweiten Halbfinal-Spiel der DEL-Playoffs. Der Spielbericht.Zweiter Sieg im zweiten DEL-Halbfinale. Die Fischtown Pinguins brauchen nun noch zwei Siege in der Best-of-Seven-Serie um ins Finale der Playoffs einzuziehen.

Mit einem unglaublichen Solo hat Phillip Bruggisser den Fischtown Pinguins im Play-off-Halbfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gegen den EHC Red Bull München den zweiten Sieg im zweiten Spiel beschert. Der Bremerhavener Verteidiger setzte sich gegen mehrere Gegner in der 14. Minute der Verlängerung gleich zweimal kraftvoll an der Bande durch und vollendete seinen Konterlauf mit einem satten Schuss in den Winkel zum 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)-Endstand. Während sich die Pinguins zur Jubeltraube auf dem Eis zusammenfanden, wollten die Gastgeber nur eins: raus aus der Hall

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



weserkurier / 🏆 55. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Eishockey DEL: Bremerhaven gegen Ingolstadt - Liveticker - Viertelfinale, 1. SpielLiveticker vom Spiel Fischtown Pinguins gegen ERC Ingolstadt vom 17.03.2024: heute live.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Eishockey DEL: München gegen Bremerhaven - Liveticker - Halbfinale, 2. SpielLiveticker vom Spiel EHC München gegen Fischtown Pinguins vom 03.04.2024: heute live.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Fischtown Pinguins 1:3 | ViertelfinaleAlle Tore und Highlights zum Spiel ERC Ingolstadt - Fischtown Pinguins im Video

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Fischtown Pinguins 0:1 | ViertelfinaleLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel ERC Ingolstadt - Fischtown Pinguins

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Fischtown Pinguins : | ViertelfinaleInfos, Statistik und Bilanz zum Spiel ERC Ingolstadt - Fischtown Pinguins

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Fischtown Pinguins - ERC Ingolstadt 4:3 | ViertelfinaleAlle Tore und Highlights zum Spiel Fischtown Pinguins - ERC Ingolstadt im Video

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »