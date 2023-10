Fischbach Camphausen: Grubenwasser zur Energieerzeugung

30.10.2023 14:41:00 / Herkunft: szaktuell

Das immer warme Grubenwasser, das in der Nähe des Friedhofs in Camphausen aus der Erde kommt, soll ab 2025 aufbereitet und so zur Energieerzeugung genutzt werden.