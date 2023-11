Fisch mit Peilsender landet auf der Straße nach Birmingham

Einen Fisch zu verfolgen, kann aufwendig sein. Gleiches gilt für das Finden des passenden Peilsenders. Tracking-Geräte können so ihre Tücken haben, auch für die Wissenschaft. Das mussten erst kürzlich britische Forscher feststellen, die mit Hilfe von Satelliten-Technik ein Exemplar desNormalerweise ist es bei dem unten zu sehenden Tracking-Sender so, dass er nach spätestens etwa sechs Tagen abfällt, um zur Datenanalyse wieder eingesammelt werden zu können. In diesem Fall hatten die Forscher auf den ersten Blick großes Glück, weil der Sender zunächst an einem Strand in Cornwall in nicht allzu großer Entfernung zu Exeter gelandet ist, statt irgendwo mitten im Ozean. Doch trotz zweitägiger Suche tauchte er nicht wieder auf - bis das Signal auf einmal zeigte, dass er sich auf der Straße nach Birmingham befindet. Kein Weg, den ein Thunfisch normalerweise einschlagen würde. Es sei denn, er befindet tot sich mitsamt Sender in einem Auto. Die in den Augen der Wissenschaftler wahrscheinlichere Variante war aber, dass nur der Sender an Land gespült und von jemandem gefunden wurde. Da der Sender nur seine Position übermittelt und für die Forscher wichtige andere Daten über den Fisch enthält, gaben diese ihr wertvolles Gut nicht so schnell auf. Nachvollziehbar, wenn man sich die bisherige Ausbeute laut Aussagen der am Projekt beteiligten Dr