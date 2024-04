Finnland ein Jahr Mitglied der Nato: Netto-Beitragszahler und fähiger Verbündeter

Finnland ist seit genau einem Jahr Mitglied der Nato . Das Land muss nun sein Militär in die Strukturen der Allianz integrieren. Ein Netto-Beitragszahler ist Finnland bereits. Im Frühjahr 2022 hatte Helsinki gemeinsam mit Stockholm den Beitrittsantrag gestellt, am 4. April 2023 wurde das Land offiziell aufgenommen. Finnland erweist sich bereits jetzt als fähiger und nützlicher Verbündeter . Das Land war gleich in seinem ersten Jahr ein Nettozahler für das Bündnis.

2024 will es 2,3 Prozent seiner Wirtschaftsleistung (BIP) für die Verteidigung ausgeben und liegt damit über dem offiziellen Nato-Ausgabenziel von zwei Prozent. Im Falle einer akuten militärischen Bedrohung können die relativ kleinen finnischen Streitkräfte rasch eine Reservistenreserve von 280.000 Personen mobilisieren. Jason Moyer von der US-Denkfabrik Wilson Center schreibt

