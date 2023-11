Finfluencer: Geld verdienen oder Geld verlieren?

Ohne großen Aufwand ordentlich Geld machen - das ist die Botschaft vieler Finfluencer. Aber statt großer Gewinne verlieren viele ihrer Follower ihr investiertes Geld.informieren will, kommt an Finanz-Influencern, kurz Finfluencern, nicht vorbei. Menschen mit großer Reichweite auf Instagram, YouTube und TikTok verbreiten Inhalte zu Finanzthemen oder werben für Plattformen, die mit hohen Gewinnen locken.

Das trifft einen Nerv, denn der Wunsch junger Menschen, am Kapitalmarkt mitzumischen, ist groß: Im vergangenen Jahr wagten sich rund 600.000 Menschen unter 30 Jahren an die Börse, im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 40 Prozent. Die Finanzjournalistin Judith Henke recherchiert seit Jahren zu Finfluencern und unterscheidet drei Gruppen: Da sind die, die ihren Followern tollen Content bieten und über Risiken aufklären. Dann die Finfluencer, die für sehr unseriöse, teilweise sogar schneeballartige Systeme werben. Und die dritte Gruppe: Das sind Influencer, die nicht per se betrügerisch unterwegs sind, die aber nicht so gewissenhaft sind, wofür und für wen sie werbe





