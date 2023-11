Finfluencer: Der Traum vom schnellen Reichtum

Sie werben auf Instagram, YouTube, TikTok mit ihrem Erfolg und versprechen: Jeder kann es schaffen. Sogenannte Finfluencer geben Tipps zur Geldanlage – und manche gehen sogar noch weiter. Der schnellste Weg zum Reichtum: Man muss nur ihr Anlagemodell kopieren, schon fließt das Geld. Doch der Traum vom leicht verdienten Vermögen endet nicht selten mit einem Verlust. Wer verdient hier wirklich? Das Interesse an Aktien und Co. ist groß: Im vergangenen Jahr wagten sich rund 600.

000 unter 30-Jährige an die Börse, das sind 40% mehr als im Vorjahr, inspiriert auch durch Trading Apps. Welche Chancen und Risiken bestehen? Und: Wie erfolgreich sind Geldanlagen, die schnell und unkompliziert nach dem Copy-and-Paste-Prinzip funktionieren? Rund 30 Prozent der unter 40-Jährigen haben Geld auf diese Weise angelegt. Beim sogenannten "Copy Trading" kann man auf Plattformen die Investments eines anderen Traders kopieren, ohne selbst viel Erfahrung zu haben. Diese Methode wird von Finfluencern immer stärker beworben. Einer von ihnen ist Flo Pharel

:

