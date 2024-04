Find Your Next Game Show auf der CAGGTUS 2024

Auf der CAGGTUS 2024 fand die erste Find Your Next Game Show mit unseren Kollegen von GameStar statt. Mit einem bekannten Twitch-Streamer als Stargast gab es allerhand exklusive Gameplay -Eindrücke. Noch bis morgen, den 7. April 2024 findet mit der CAGGTUS 2024 das große Gaming -Festival in Leipzig statt. In diesem Rahmen veranstalteten unseren Kollegen von der GameStar die allererste Find Your Next Game Show . Als Moderatoren führten Ann-Kathrin Kuhls (aka AK) und Julius Busch durch das Programm.

Er hat eine besondere Leidenschaft für Strategiespiele, weshalb er auch direkt zu Beginn der Show über das Mittelalter-Aufbauspiel Manor Lords abnerdete. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden

