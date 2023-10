Finanzthemen für Kinder: 'Tomomi und das Geld' / Wissensformat ab sofort auf kika.de

Warum kann sich Geld beim Sparen vermehren? Wer bestimmt, wieviel unser Geld wert ist, und warum kann man nicht überall mit Euro bezahlen? Fragen wie diese beantwortet Tomomi Themann im neuen Wissensformat"Tomomi und das Geld" (hr) - ab sofort auf kika.de und im KiKA-Player, und ab 31. Oktober 2023 immer dienstags um 20:50 Uhr bei KiKA.

Viele junge Menschen können mit Begriffen wie Inflationsrate nichts anfangen, wissen nicht, wofür die Europäische Zentralbank zuständig ist oder können nicht erklären, was eine Aktie ist. Im Schulunterricht sind Finanzthemen kaum zu finden. Tomomi Themann erklärt die Grundlagen der Finanzwelt so, dass Kinder sie verstehen. Es geht um bargeldloses Bezahlen, Zinsen, Mehrwertsteuer, Inflation oder Börse.

"Tomomi und das Geld" wird im Auftrag des Hessischen Rundfunks von MAPP media für KiKA produziert und zudem auch noch im Rahmen des Reportagemagazins"neuneinhalb - für dich mittendrin" (WDR) gezeigt. Redaktionell verantwortlich sind Tanja Nadig und Steffi Fehnle vom hr.

