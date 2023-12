Finanzminister Lindner lehnt grundlegende Schuldenbremse-Reform ab

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt eine grundlegende Reform der Schuldenbremse, wie von SPD und Grünen gefordert, weiterhin ab - eine Teilreform aber nicht. Im kommenden Jahr will er sie angehen. Dabei soll sich die Höhe der möglichen Verschuldung stärker an Konjunkturschwankungen orientieren als bisher. Generelle Änderungen an dem Mechanismus zur Begrenzung der Staatsverschuldung wollen aber auch einige Unionsministerpräsidenten.

Sie wollen so mehr Investitionen ermöglichen, die sich erst später auszahlen. Andere in der Union sind dagegen - ihnen schloss sich jetzt auch Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther an





mz_de » / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Karlsruher Urteil zum Klimafonds: Schuld ist die SchuldenbremseKarlsruher Urteil zum Klimafonds: Schuld ist die Schuldenbremse 👉 Coronagelder für Klimaprojekte zu nutzen ist laut dem Bundesverfassungsgericht unzulässig. Warum das Grundgesetz jetzt eine Renovierung braucht. 🔗 Hier lesen

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

SPD-Chefin Saskia Esken plädiert für Aussetzung der SchuldenbremseSPD-Parteichefin Saskia Esken plädiert nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts dafür, die Schuldenbremse für dieses und das kommende Jahr wegen einer Notlage nicht anzuwenden.

Herkunft: dpa - 🏆 92. / 51 Weiterlesen »

Schuldenbremse: Worum es in der Debatte gehtNach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts klafft ein 60 Milliarden schweres Loch im Haushaltsentwurf der Bundesregierung. Dadurch ist eine Diskussion um die Schuldenbremse entbrannt.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Bundeswirtschaftsminister fordert intelligente SchuldenbremseBundeswirtschaftsminister Robert Habeck fordert eine „intelligente Schuldenbremse“. Was er damit meint, verrät er nur in Andeutungen. Worum es dabei genau geht und warum die Sache noch einen ganz anderen Haken hat.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

CDU-Bundeschef und Berliner Regierungschef uneinig über SchuldenbremseDer CDU-Bundeschef will die Schuldenbremse erhalten, der Berliner Regierungschef ist dagegen. Inzwischen ist auch der Entwurf des Berliner Landeshaushalts in Gefahr. Das Klima-Sondervermögen mit einem Volumen von bis zu zehn Milliarden Euro steht auf der Kippe.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

Ampel-Koalition will Schuldenbremse aussetzenWegen der plötzlich extrem hohen Preise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte die Bundesregierung Gas und Fernwärme 2022 steuerlich begünstigt.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »