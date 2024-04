Finanzinvestor CVC Capital Partners plant Börsennotierung in Amsterdam

AMSTERDAM /NEW YORK - Der Finanzinvestor CVC Capital Partners strebt eine Börsennotierung in Amsterdam an. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag berichtete, will CVC bei dem Börsengang aus dem Verkauf bestehender und neuer Aktien mindestens 1,25 Milliarden Euro erlösen. Der Anteil neuer Aktien liege bei rund 250 Millionen Euro, die CVC für weiteres Wachstum und mögliche Übernahmen nutzen will.

CVC hatte im November einen Börsengang abgeblasen, nachdem der Angriff der Hamas auf Israel die Märkte verunsichert hatte. Seitdem haben sich die Bedingungen an den Märkten deutlich verbessert. Ob die Eskalation am Wochenende im Konflikt zwischen Israel und dem Iran die Börsen erneut nachhaltig erschüttert und in Folge der Gang auf das Parkett wieder abgeblasen wird, bleibt allerdings abzuwarten.

