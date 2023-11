Finanzierung des BAMF: 87 Millionen zu wenig für Asyl-IT

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) soll für das kommende Jahr rund 70 Millionen Euro bei IT-Projekten kürzen. Statt dem von der Behörde angemeldeten Finanzbedarf von 124,8 Millionen soll sie nach dem Willen des Bundesinnenministeriums nur 37,8 Millionen Euro für die entsprechenden Bereiche ausgeben dürfen. Das geht aus Dokumenten des Bamf hervor, die der taz vorliegen.

In einem Schreiben an das Ministerium klagt die Behörde mit Blick auf die an diesem Donnerstag stattfindende Haushaltsbereinigungssitzung im Bundestag, dass durch solche Kürzungen „nicht nur die Zukunftsfähigkeit, sondern auch der reguläre Dienstbetrieb im Jahr 2024 gefährdet wäre“

