Finanzielle Probleme für Karstadt-Milliardär René Benko

Es wird offenbar finanziell täglich enger um Karstadt-Milliardär René Benko (46). Und auch immer einsamer! Wie das „Handelsblatt“ berichtet, verlässt ihn der langjährige Partner Torsten Toeller (57), Gründer der Tiernahrungskette „Fressnapf“. Er soll die Verkaufsoption für seine Anteile an Benkos Signa Holding ausgeübt haben, so das „Handelsblatt“ und nennt „mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen“ als Quelle. Toeller hat seit 2013 in Benkos Immobilienfirma investiert und hält einen Anteil an der Signa Holding von 4,5 %. Er soll eine vertraglich zugesicherte Möglichkeit haben, seine Anteile an die Signa zurückzugeben.Wie die „Krone“ berichtet, schmeißt auch der erste Vorstand hin. Claus Stadler, seit 2020 im Management der Signa Prime und der Signa Development AG, erklärte demnach gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden seinen Rücktritt.Mehr als 70 Arbeiter wurden abgezogen, weil keine Gelder mehr geflossen sein sollen. Das berichtet die „Rheinische Post“ ► Die Sportarena in der Stuttgarter Königstraße. Die Werkplanung für das Multi-Millionen-Projekt der Signa Retail mit 2300 qm für den Handel und 5000 qm Büroflächen wurde laut „Stuttgarter Zeitung“ unterbrochen

