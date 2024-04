Finanzielle Lage Bremens: "Erschütternd" laut CDU

Bremen s Finanzsenator Björn Fecker (Grüne) nennt die finanzielle Lage des Bundeslandes "ernst", für die CDU ist sie sogar "erschütternd". Im Interview teilt ihr Haushaltspolitiker Jens Eckhoff ordentlich aus. Bremen scheint das Geld auszugehen – jedenfalls ist das der Eindruck, den der Haushaltsentwurf des Senats für 2024/25 vermittelt. Sogar der Finanzsenator spricht von einer „ernsten“ Lage. Wie ernst ist sie aus Ihrer Sicht? Jens Eckhoff: Sie ist erschütternd.

Und was mich wirklich erstaunt: Es gibt keinerlei Sparanstrengungen. Also anders als im Bund, wo es ja zuletzt gewisse Bemühungen gegeben hat. Für den Senat bedeutet sparen offenbar, auf das ein oder andere zusätzliche Projekt aus dem Koalitionsvertrag zu verzichten. Das ist aber kein Sparen. Ein starkes Stück ist auch, dass der Senat aus seinem Haushaltsentwurf bestimmte Ausgaben auslagert, wie etwa die Defizitabdeckung für die BSAG und den Klinikverbund Geno. Dafür soll es dann Notlagenbeschlüsse der Bürgerschaft geben

