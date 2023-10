Finanzfragen: 12 Tipps für Frauen

Depot, Rente, Geldanlage: Viele Frauen haben da die gleichen Fragen. Hier sind zwölf, die besonders häufig auftauchen – beantwortet von den unabhängigen Expertinnen der Masterclass Finanzen der BRIGITTE Academy.Dani Parthum: Versicherungen gibt es wie Sand am Meer. Zuerst heißt es daher bei den eigenen Versicherungen: Aufräumen und aussortieren. Dafür notieren Sie im ersten Schritt alle Versicherungsverträge auf ein Blatt.

Lisa Hassenzahl: Nur weil der Ruhestandseintritt nicht mehr so weit weg ist, bedeutet das nicht, dass das Geld nur noch zehn oder zwölf Jahre Anlagehorizont hat. Denn man löst ja nicht das gesamte Depot am Tag eins nach dem Ruhestandseintritt auf. Teile des Geldes haben (bei einer statistischen Lebenserwartung von 83 Jahren) noch mindestens 25, in der Spitze sogar 29 Jahre Zeit, bis sie gebraucht werden.

Claudia Müller: Finanzen haben Einfluss auf fast jeden Lebensbereich, deshalb kann es vorkommen, dass Ihr Finanzinteresse zu weitreichenden Veränderungen führt. headtopics.com

Um nun die Rente auszurechnen, multipliziert man die Entgeltpunkte mit dem Rentenwert: Aktuell beträgt er in den alten Bundesländern 36,02 Euro, in den neuen 35,52 Euro. Hat man beispielsweise 25 Entgeltpunkte erworben und wohnt in Dresden, erhält man 888 Euro Rente; in Köln sind es 900 Euro. Entgeltpunkte und Rentenwert stehen in der Renteninformation, die man jährlich zugeschickt bekommt.

• Es ist nicht zwingend notwendig, eine Unterteilung in verschiedene Depots vorzunehmen, auch bei unterschiedlichen Anlagehorizonten.

Tipps gegen den Herbstblues: So kommen Sie gut durch die dunkle JahreszeitDer Herbst bringt nicht nur schöne Seiten mit sich, sondern auch dunklere Tage und eine düstere Stimmung. Der Winter- oder Herbstblues betrifft viele Menschen. Die Tipps von FOCUS Online können Ihnen helfen, sollten Sie betroffen sein. Weiterlesen ⮕

Der Hundetrainer-Champion: Andreas Ohligschläger gibt Tipps für die Kommunikation mit HundenAndreas Ohligschläger, ein erfahrener Hundetrainer, gibt in seiner neuen Tiersendung "Der Hundetrainer-Champion" wertvolle Tipps für die Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Er betont, dass es wichtig ist, die Fehler im Umgang mit Hunden zu erkennen und zu vermeiden, wie z.B. Vermenschlichung, Zutexten, Ungeduld und Aggression. Ohligschläger erklärt, dass Hunde unsere Ängste spüren und wenn sie merken, dass der Mensch unsicher ist, übernehmen sie die Führung, was zu Problemen beim Spaziergang führen kann. Er betont jedoch, dass es erlaubt ist, mit dem Hund zu sprechen und auch mal Unsinn zu machen. Weiterlesen ⮕

Schlechtes Wetter in Köln: 13 Tipps für Familien und GruppenEXPRESS.de präsentiert 13 Tipps, was bei schlechtem Wetter und Regen in Köln unternommen werden kann. Geeignet für Familien, Gruppen oder allein. Weiterlesen ⮕

Cunnilingus: Tipps und Tricks für richtig guten OralsexDer Cunnilingus kann für viele Frauen zum Orgasmus-Garant werden. Hier findest du die wichtigsten Tipps und Tricks für richtig guten Oralsex. Weiterlesen ⮕

Tipps für die Haushaltsführung: Nicht ohne EmotionenWer seine Wohnung nicht in ein Dreckloch verwandeln will, muss sich an fünf Regeln halten. Aber Vorsicht, Konflikte im Paarbereich sind vorprogrammiert. Weiterlesen ⮕

Tipps zur sicheren Verwendung von WärmflaschenWärmflaschen werden nicht nur bei Bauchschmerzen, sondern auch als Wärmequelle in kalten Räumen oder im Bett verwendet. Es ist wichtig, einige wichtige Tipps zu beachten, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Weiterlesen ⮕