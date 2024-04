Finanzämter im Südwesten treiben 16,5 Millionen Euro aus Panama Papers ein

Um Steuersünder n auf die Schliche zu kommen, kauft das BKA 2016 die Panama Papers . Dadurch erhält der Fiskus zusätzliche Steuereinnahmen in Millionenhöhe. Die Auswertung der Daten dauert noch an. Stuttgart (dpa/lsw) - Im Zuge der " Panama Papers "-Enthüllungen haben die Finanzämter im Südwesten bislang Steuernachzahlungen in Höhe von knapp 16,5 Millionen Euro eingetrieben. Dies teilte das Finanzministerium in Stuttgart mit.

Da die Auswertungen noch nicht abgeschlossen seien, handele es sich auch bei dieser genannten Summe um einen Zwischenstand. Bis wann die Finanzämter die Fälle abgearbeitet haben, sei noch offen. Die "Panama Papers" waren im Frühjahr 2016 bekannt geworden. Sie bestanden aus Unterlagen der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack & Fonseca, die von Journalisten weltweit ausgewertet wurden. Der Datenberg zeigte große Geldströme nach Panama, wo Tausende Briefkastenfirmen angesiedelt sind

