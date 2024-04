Final Fantasy XIV - Dawntrail. Aber der Chef des MMORPG sprach auch über einen Shift im Fokus der Entwickler: Weg von der Optimierung auf Solo-Inhalte und wieder hin zu Multiplayer-Inhalten. Während der Präsentation zur PAX East sprach Naoki Yoshida, der Director und Producer von Final Fantasy XIV, über Zukunftspläne für das MMORPG. Auf einer Power-Point-Folie zählt er dabei die folgenden Punkte auf: Konkret spricht Yoshi-P von neuem Content wie Stormbloods Eureka oder Shadowbringers Bozja.

Dabei handelt es sich Inhalte, mit in einer Nebenstory sowie eigenen Instanzen und Maps. Jede Instanz hält bis zu 72 Spieler, was auf den kleineren Maps aber immer noch den Eindruck von Fülle vermittelt

