Final Fantasy: Ein Flop im Kino

Schaut pro Jahr mehrere hundert Filme und bricht niemals einen ab. Liebt das Kino in seiner Gesamtheit: von Action bis Musical, von Horror bis Komödie, vom alten Hollywood bis zum jüngsten "Mission: Impossible"-Blockbuster. Tricktechnisch setzte „ Final Fantasy “ im Jahr 2001 völlig neue Maßstäbe. Trotzdem wurde die aufwändig produzierte Computerspielverfilmung im Kino zum gigantischen Flop ...

“ daran gehindert wurde, zum erfolgreichsten Film des Jahres zu werden, haben es Videospielverfilmungen traditionell schwer. Nur selten gelingt der Transfer vom Computerbildschirm auf die große Leinwand, und nicht nur für Fans der Game-Vorlagen sind die Endprodukte oftmals eine herbe Enttäuschung.Bei einem Produktionsbudget von 130 Millionen US-Dollar und weiteren 30 Millionen Dollar Werbe- und Vermarktungskosten konnte der Sci-Fi-Actionfilm gerade mal 85 Millionen am Box Office erwirtschaften, die Kritiken wiederum fielen allenfalls durchwachsen au

Final Fantasy Computerspielverfilmung Flop Kino Tricktechnik Videospielverfilmungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Filmstarts / 🏆 7. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neuer Sci-Fi-Fantasy-Film sorgt für Kino-Wunder an Ostern: Damit hat absolut niemand gerechnetLiegt das Kino im Sterben? Wenn wir uns den jüngsten Sci-Fi-Fantasy-Blockbuster anschauen, ist die Antwort: nein. In Deutschland bekommen wir den Action-Kracher aber erst in ein paar Tagen zu sehen.

Herkunft: moviepilot - 🏆 99. / 51 Weiterlesen »

Heute Abend im TV: Ein düster-bizarres Fantasy-Märchen - im Kino lief es nur geschnitten!Bereits jung von ihrem Vater an Klassiker wie 'Taxi Driver' und 'Clockwerk Orange' herangeführt stand fest: Film sollte es sein. Nach diversen Stops in der Branche gilt ihre Liebe auch heute noch Hollywood-Kino à la Nolan und raffinierten Arthouse-Filmen.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Heute Abend im TV: Ein düster-bizarres Fantasy-Märchen - im Kino lief es nur geschnitten!Bereits jung von ihrem Vater an Klassiker wie 'Taxi Driver' und 'Clockwerk Orange' herangeführt stand fest: Film sollte es sein. Nach diversen Stops in der Branche gilt ihre Liebe auch heute noch Hollywood-Kino à la Nolan und raffinierten Arthouse-Filmen.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Riesiger Kino-Flop: So viele Millionen Dollar verlor Disney tatsächlich durch „Indiana Jones 5“„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ konnte die finanziellen Erwartungen von Disney leider nicht erfüllen. Nun steht fest, wie viel..

Herkunft: KINOde - 🏆 36. / 63 Weiterlesen »

'Damsel' auf Netflix: So anders endet das Buch zum Fantasy-Hit – bekommen wir das in 'Damsel 2' zu sehen?High Fantasy, Dark Fantasy, Science Fantasy und mehr: Annemarie ist als Fantasy-Expertin immer dann zur Stelle, wenn es um „Herr der Ringe“, „Narnia“, „Pans Labyrinth“, die Artus-Sage & Co. geht.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

'Damsel' auf Netflix: So anders endet das Buch zum Fantasy-Hit – bekommen wir das in 'Damsel 2' zu sehen?High Fantasy, Dark Fantasy, Science Fantasy und mehr: Annemarie ist als Fantasy-Expertin immer dann zur Stelle, wenn es um „Herr der Ringe“, „Narnia“, „Pans Labyrinth“, die Artus-Sage & Co. geht.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »