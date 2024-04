Final Fantasy 7 Rebirth: Neuer Patch verhindert das Erreichen der Platin-Trophäe

In Final Fantasy 7 Rebirth könnt ihr gerade keine Platin-Trophäe verdienen und schuld ist der neueste Patch. Der neuste Patch von Final Fantasy 7: Rebirth soll Fehler beheben und die Performance verbessern. Leider bringt das Update einen Bug mit sich, der das Erreichen der Platin-Trophäe aktuell unmöglich macht.

In der Zwischenzeit ist jedoch herausgekommen, dass dieser Patch das Spiel nicht nur in vielen Bereichen besser macht, sondern aktuell die Komplettierung und das Erreichen der Platin-Trophäe verhindert. Die Platin-Trophäe könnt ihr ab Kapitel 12 freischalten. Darin gilt es unter anderem, einen bestimmten Score beim G-Bike-Minispiel zu knacken. Aufgrund des Bugs könnt ihr die Quest aktuell nicht abschließen und euch somit der Weg zur Platin-Trophäe versperrt bleibt. Wenn ihr jedoch die Disk-Version des Spiels besitzt, gibt es womöglich eine Lösung für das Problem. Bitte genießt den Lösungsvorschlag mit Vorsicht, weil wir ihn nicht selbst austesten konnten

